170 тисяч доларів: Голову Держгеокадастру намагались підкупити

Фото: НАБУ

НАБУ та Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ затримали в.о. керівника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру і особу-посередника, які намагались підкупити голову Держгеокадастру Романа Лещенка.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Дії затриманих попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.369 ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі") ККУ, вирішується питання про повідомлення про підозру.

Усі фото: НАБУ

"НАБУ та ГУ БКОЗ СБУ за процесуального керівництва САП затримали "на гарячому" двох осіб, які кількома траншами надали 52 тис доларів неправомірної вигоди голові Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, що призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис доларів", - йдеться у повідомленні.

"За даними слідства, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 26,9 тис доларів голові Держгеокадастру передали у листопаді 2020 року. Осіб викрито 9 грудня 2020 року під час передачі другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 25 тис доларів.

Слідство вважає, що один із затриманих може бути пов'язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році. Відтак, не можна виключати, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ та САП вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу", - додали у відомстві.

Економічна правда