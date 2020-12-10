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Hyundai купив виробника роботів Boston Dynamics за майже 1 мільярд доларів – ЗМІ

Четвер, 10 грудня 2020, 13:30
 

Корейська компанія Hyundai Motor Co. купила у японської холдингової компанії Softbank виробника робототехніки Boston Dynamics Inc., сума угоди - 921 млн доларів.

Про це повідомляє корейське видання The Korea Economic Daily з посиланням на джерела.

Зазначається, що угоду закриють на засіданні ради директорів 10 грудня.

Деталі угоди поки не розголошуються.

Компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету. Японська компанія SoftBank купила її в 2017 році в Google.

У 2020 році Boston Dynamics запустила продаж своїх робособак Spot. При цьому, компанія все ще не є прибутковим бізнесом, а позиціонує себе як дослідницька організація.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що японська холдингова компанія Softbank веде переговори з корейським автомобільним гігантом Hyundai Motor Co. щодо продажу виробника роботів Boston Dynamics Inc, а сума угоди може сягнути 1 млрд доларів.

Економічна правда

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технології компанії Hyundai

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