Hyundai купив виробника роботів Boston Dynamics за майже 1 мільярд доларів – ЗМІ
Корейська компанія Hyundai Motor Co. купила у японської холдингової компанії Softbank виробника робототехніки Boston Dynamics Inc., сума угоди - 921 млн доларів.
Про це повідомляє корейське видання The Korea Economic Daily з посиланням на джерела.
Зазначається, що угоду закриють на засіданні ради директорів 10 грудня.
Деталі угоди поки не розголошуються.
Компанія Boston Dynamics заснована у 1992 році на базі Массачусетського технологічного університету. Японська компанія SoftBank купила її в 2017 році в Google.
У 2020 році Boston Dynamics запустила продаж своїх робособак Spot. При цьому, компанія все ще не є прибутковим бізнесом, а позиціонує себе як дослідницька організація.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялось, що японська холдингова компанія Softbank веде переговори з корейським автомобільним гігантом Hyundai Motor Co. щодо продажу виробника роботів Boston Dynamics Inc, а сума угоди може сягнути 1 млрд доларів.
Економічна правда
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