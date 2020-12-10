Нардепи просять Шмигаля призначити члена Нацкомісії з тарифів

Нардепи просять Кабінет міністрів прийняти рішення про призначення на посаду члена Нацкомісії з тарифів зі списку поданих Конкурсною комісією кандидатів.

Про це йдеться у листі групи нардепів до прем'єра Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні ЕП.

У листі, зокрема, йдеться, що розпорядженням від 25 червня 2020 року Кабмін утворив Конкурсну комісію з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії з тарифів.

Зазначається, що на засіданні Конкурсної комісії 12 жовтня підбили підсумки відкритого конкурсного відбору, оголошеного 8 липня, та ухвалили рішення подати на розгляд Кабміну кандидатури на посаду члена НКРЕКП, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену законом перевірку.

"На сьогодні процес призначення члена НКРЕКП не завершений, оскільки відсутнє відповідне рішення уряду про призначення на посаду члена НКРЕКП зі списку кандидатів, поданих Конкурсною комісією.

Враховуючи викладене, просимо Кабінет Міністрів України виконати вимоги законодавства України та прийняти рішення про призначення на посаду члена НКРЕКП зі списку поданих Конкурсною комісією кандидатів. Це сприятиме зміцненню інституційної спроможності регулятора, підтвердить прихильність України задекларованим принципам та буде позитивним сигналом для українського суспільства і міжнародних партнерів України", - йдеться у листі.

Лист, зокрема, підписали нардепи: голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, нардепи Роксолана Підласа, Мар'ян Заблоцький, Павло Бакунець, Сергій Нагорняк, Микола Тищенко та інші.

Відповідно до результатів оцінювання кандидатів на посаду члена НКРЕКП, переможці оцінювання - ексголова НЕК "Укренерго" Костянтин Ущаповський та ексчлен НКРЕКП Руслан Машляковський за результатами двох етапів співбесід набрали найбільшу і рівну кількість балів - по 156,3.

Наразі в НКРЕКП вакантна одна посада - Кабмін має обрати одного з двох переможців.

Нагадаємо:

у червні Кабмін визначив склад конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У грудні 2019 року народні депутати прийняли закон, яким привели діяльність тарифного регулятора у відповідність до Конституції - НКРЕКП отримала спеціальний статус при Кабміні та додаткові контрольні функції.

За новим законом, Нацкомісія втратила статус незалежного державного колегіального органу. Тепер НКРЕКП є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом при Кабміні.

Право призначати членів комісії передано від президента до Кабінету міністрів. Уряд має створити конкурсну комісію з п’яти осіб, троє з яких від профільного комітету Ради, та по одному – від Мінекоенерго та Мінрегіону.

У разі неправомочності регулятора (відсутності кворуму), Кабмін отримав право призначати членів комісії на термін до трьох місяців.

Регулятор також зробили підзвітним парламенту. Щороку до 1 червня комісія має звітувати перед Радою про свою діяльність за попередній рік.

Економічна правда