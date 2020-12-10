Курс валют на 10 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
10 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,08 - 28,10 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,09 - 28,11 гривні;
Євро – 33,94 - 33,97 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,04 – 28,28 гривні. Євро купують по 33,76 гривні, продають по 34,21 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,25 гривні, євро - 33,94 - 34,07 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 10 грудня на рівні 28,04 гривні.
9 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,14 - 28,16 гривні.
9 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,08 - 28,10 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua