Novus закрив угоду по купівлі мережі супермаркетів Billa

Мережа супермаркетів Novus заявила про закриття угоди з придбання 100% частки у статутному капіталі "Білла-Україна", яка володіє мережею супермаркетів під торговою маркою Billa на території України.

Про це повідомляє RAU з посиланням на прес-службу Novus.

"Ми пройшли вирішальний етап і завершили угоду щодо придбання мережі Billa. Наразі для нас доступна можливість офіційно розпочати плідну роботу задля злиття компаній.

Це історичний момент на шляху розвитку Novus, і наша команда стовідсотково готова до позитивних змін, які очікують на мережу. Найближчим часом ми детальніше розповімо щодо подальших планів роботи", - зазначив генеральний директор мережі Novus Марк Петкевич.

У керівництві Novus додали, що гарантують виконання всіх попередньо узгоджених договірних зобов’язань перед партнерами та контрагентами.

"Стабільність ведення бізнесу дуже важлива для нас, тому варто зазначити, що на даний момент ми не змінюємо звичний графік роботи магазинів, але розпочинаємо продуктивно працювати і втілювати у життя ключову місію - розвиток мережі.

Ми вдячні компанії Billa, які протягом двадцяти років займались розвитком рітейлу в Україні", - заявив операційний директор Novus Олексій Панасенко.

Нагадуємо:

У вересні компанія Consul Trade House UAB та Rewe International AG досягли угоди про покупку 100% частки у статутному капіталі "Білла-Україна", яка володіє мережею супермаркетів під торговою маркою Billa на території України.

Novus та Billa продовжать працювати у звичайному режимі, виконуючи раніше досягнуті договірні зобов'язання перед партнерами та контрагентами.

У жовтні Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії UAB CONSUL TRADE HOUSE (мережа супермаркетів Novus) придбати 100% частки у статутному капіталі ПІІ "Білла-Україна" у компанії REWE INTERNATIONAL AG.

Novus входить в литовську групу BT Invest, яка інвестує і в інші сектори України під брендами Stolitsa Group, Retroville і EVT.

На українському ринку Novus працює з 2009 року. Наразі мережа об’єднує 46 магазинів. Загальна площа торгових комплексів становить понад 220 000 кв. м.

Економічна правда