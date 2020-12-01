В Мінінфраструктури розповіли, як робитимуть дороги безпечними найближчі три роки

У рамках Держпрограми підвищення безпеки дорожнього руху Мінінфраструктури хоче зменшити летальність ДТП на 30% до 2024 року та розповіли, що для цього зміниться на дорогах.

Про це повідомляють у Мінінфраструктури.

У Міністерстві розповідають, що цьогорічна програма безпеки руху була повністю виконана.

Зокрема, за півроку кількість порушень ПДР на ділянках роботи комплексу автофіксації (КАФ) знизилась вп’ятеро. Наприкінці року відомство очікує має 250 комплексів у роботі.

Також у планах відомства на найближчий місяць – завершити впровадження системи контролю зважування та влаштувати близько 50 комплексів "Зважування у русі", а також передати ДСНС понад 200 автівок для спецвикликів.

Наприкінці року на дорогах також з’являться перші "Фантоми" - автівки, що фіксують перевищення швидкості у русі.

У 2021 році Мінінфраструктури планує мати 375 КАФ та 150 зважувальних систем у роботі. "Фантомів" буде близько 150.

Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2023 року розробляється на базі Стратегії, затвердженої урядом. Її головна мета - знизити рівень смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року. Ідеальна мета - нульова смертність від ДТП.

Для виконання програми відомство має намір ввести обов’язковий аудит безпеки для доріг міжнародного значення. Також будуть розбудовувати інфраструктуру безпеки, інвестувати в спецтранспорт для рятувальників, розширювати системи автофіксації порушень швидкості та вагового контролю.

На дорогах будуть впроваджувати підхід vision zero, що спрямований на організацію дорожнього руху "так, щоб помилки водіїв не призводили до летальних випадків".

Також у Мінінфраструктури нагадали про впровадження спільних з Європейським інвестбанком проєктів оновлення міського громадського транспорту, один з яких має на меті поступове витіснення застарілих засобів громадським електротранспортом.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що у рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року Україна планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Економічна правда