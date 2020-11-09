Міністр екології роздратований купівлею Києвом 200 автобусів МАЗ

Придбання київською владою двохсот дизельних автобусів не відповідає реаліям XXI століття.

Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв'ю журналу Фокус.

Рішення київської влади про придбання двохсот автобусів білоруського виробництва міністр назвав незрозумілим.

"Я дуже роздратований тим, що Київ знову закупив дизельні автобуси, вважаю це не кращим рішенням для XXI століття. Розумію, що закупити електричні автобуси дорого, під це також треба перебудувати систему, зробити зарядні станції. Але починати з чогось треба. У Запоріжжі, Житомирі задумалися про електротранспорті, а в Києві купують 200 дизелів з Білорусі ", - заявив Абрамовський.

На думку міністра, транспорт в Києві становить "велику проблему".

"У столиці дуже незручна організація транспорту, постійні пробки, далекий від досконалості громадський транспорт", - додав він.

Детальніше читайте за посиланням: Кличка "підкинули" на вибори: що не так з придбаними Києвом білоруськими автобусами

Нагадуємо:

Київ отримав 50 автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ в рамках договору про фінансовий лізинг. До кінця року надійдуть ще 150 машин.

Загальна сума лізингового договору становить 50,72 мільйона євро або близько 1,67 мільярда гривень. У вересні "Київпастранс" перерахував "Укргазбанку" авансовий платіж в розмірі 334,752 млн грн. В примітках до платежу зазначено, що ця сума становить 20% від загальної.

Вартість одного короткого 12-метрового автобуса становитиме 202 тисячі євро, а 18,75-метрової "гармошки" - 288 тисяч євро.