Офіційний курс: гривня починає тиждень зі зміцнення

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 9 листопада на рівні 28,14 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро посилився та встановився на рівні 33,42 грн (на 6 листопада - 33,58 гривні).

Нагадуємо:

6 листопада Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на рівні 28,36 гривні.

Економічна правда