Доходи держбюджету перевиконуються за рахунок бізнесу - аналітики

Доходи державного бюджету у жовтні становили 77,2 мільярда гривень, що 8,5% більше, ніж торік. Водночас обсяг відшкодування ПДВ в жовтні зменшився на 10,7% в порівнянні з жовтнем минулого року.

Про це йдеться у повідомленні проєкту "Ціна держави".

"Доходи держбюджету продовжують зростати – у жовтні вони становили 77,2 млрд грн, що на 6 млрд грн або 8,5% більше, ніж торік. З цих додаткових 6 млрд грн трохи більше 4-х млрд грн забезпечила податкова служба", - йдеться у повідомленні.

За даними Мінфіну, основний приріст доходів відбувся в першу чергу за рахунок ПДВ а також ПДФО.

"Водночас обсяг відшкодування ПДВ в жовтні становив 11,9 млрд грн – це на 1,4 млрд грн або 10,7% менше, ніж в жовтні минулого року. Якщо врахувати, що за оперативними даними митниці у жовтні експорт у доларах виріс на 1,3% р/р, а також додати девальвацію гривні за рік, то сума відшкодування мала б перевищувати 15 млрд грн.

Таким чином, маємо три з чотирьох млрд грн, які "додатково" зібрала податкова в жовтні. Як бачимо, "оптимізаційні схеми" з відшкодуванням ПДВ й далі "рятують" бюджетну статистику", - вважають експерти.

Доходи митниці дещо просіли – в жовтні було зібрано 30 млрд грн, що на 0,3 млрд або 1,2% менше, ніж торік. Імпорт у доларах просів у жовтні на 15,7% (до жовтня 2019 року).

"В цілому за січень-жовтень 2020-го року доходи бюджету становили 842,3 млрд грн – на 31,4 млрд грн або 3,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Майже половину цих коштів становила "економія" на відшкодуванні ПДВ (130,7 млрд грн у 2019 році проти 116,1 млрд - у 2020 році).

Відтак сальдо податкових надходжень у 2020 році становить "плюс" 60 млрд грн. Митниця ж у січні-жовтні недобрала у порівнянні з минулим роком 28,4 млрд грн", - констатують аналітики.

Нагадуємо:

За 10 місяців 2020 року до державного бюджету надійшло 842 мільярди гривень. Це на 7,5 мільярда менше за план.

Окремо за жовтень планові показники були перевиконані. Так, до держбюджету надійшло понад 77 мільярдів із запланованих 70, до місцевих - 28 із запланованих 25 мільярдів.

Економічна правда