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Експорт українських товарів у жовтні зріс на 1,3%

Неділя, 8 листопада 2020, 11:05
 

Експорт українських товарів у жовтні зріс на 1,3% та склав 4,6 мільярдів доларів. 

Про це йдеться на Фейсбук сторінці прем'єр міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, найбільше зростання експорту цього року спостерігається в КНР — на 88%, або на 2,6 млрд доларів. 

Нагадуємо:

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за існуючої торговельної структури розмір потенціалу України у міжнародній торгівлі становить 407 мільярдів доларів.

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експорт товари Шмигаль

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