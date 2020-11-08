Експорт українських товарів у жовтні зріс на 1,3%
Неділя, 8 листопада 2020, 11:05
Експорт українських товарів у жовтні зріс на 1,3% та склав 4,6 мільярдів доларів.
Про це йдеться на Фейсбук сторінці прем'єр міністра Дениса Шмигаля.
За його словами, найбільше зростання експорту цього року спостерігається в КНР — на 88%, або на 2,6 млрд доларів.
Нагадуємо:
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за існуючої торговельної структури розмір потенціалу України у міжнародній торгівлі становить 407 мільярдів доларів.
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