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Мінцифра готує проєкти для залучення інвестицій

Субота, 7 листопада 2020, 11:53
 

Міністерство цифрової трансформації готує проєкти для залучення інвестицій в Україну.

Про це написав віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Фейсбуці.

"Інвестиційний потенціал України оцінюється в 63 млрд дол. Команда Мінцифри готує проєкти та зміни, спрямовані на залучення інвестицій та сприятливий бізнес-клімат — Дія City, е-Резидентство", - зазначив він.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів визначив 30 пріоритетних проєктів економічного розвитку до 2030 року.

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Мінцифри інвестиції

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Економічна правда
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