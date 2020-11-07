Мінцифра готує проєкти для залучення інвестицій
Субота, 7 листопада 2020, 11:53
Міністерство цифрової трансформації готує проєкти для залучення інвестицій в Україну.
Про це написав віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Фейсбуці.
"Інвестиційний потенціал України оцінюється в 63 млрд дол. Команда Мінцифри готує проєкти та зміни, спрямовані на залучення інвестицій та сприятливий бізнес-клімат — Дія City, е-Резидентство", - зазначив він.
Нагадуємо:
Кабінет Міністрів визначив 30 пріоритетних проєктів економічного розвитку до 2030 року.
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