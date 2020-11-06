Кабмін планує створити два фонди для підтримки малого і середнього бізнесу

Серед векторів економічного розвитку до 2030 року Кабмін запланував створення Фонду гарантування кредитів та Фонду фондів для спрощення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування.

Про це йдеться у презентації "Вектори економічного розвитку до 2030 року", яку уряд представив у п'ятницю.

Зазначається, що Фонд гарантування кредитів буде орієнтований на високоризикові або з недостатнім рівнем фінансування малі та середні підприємства.

Зокрема, до таких підприємств планують відносити інноваційні, культурні і творчі сектори, а також - підприємства, які переходять від ресурсо- та енергоємних моделей до більш стійких та використовують цифрові та інноваційні методи ведення бізнесу.

Крім цього, передбачається створення Фонду фондів "як механізму ризиків/винагород для збільшення розміру фондів".

При цьому, якірною інвестицією для такого фонду може бути державне фінансування, водночас додаткове фінансування від міжнародних фінансових організацій та інших держав буде сприяти залученню приватних інвесторів у МСБ.

Нагадаємо:

Серед ключових стратегічних індикаторів у "Векторах економічного розвитку до 2030 року", які презентував Кабмін, - збільшення реального доларового ВВП України із 136 млрд доларів за підсумками 2019 року до 300-460 млрд доларів до 2030 року.

Економічна правда