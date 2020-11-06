Шмигаль: Держаудитслужба почала аудит COVID-фонду

Держаудитслужба почала перевірку Фонду боротьби з COVID-19, уся інформація про витрачені кошти є абсолютно прозорою і доступною.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, передає "Укрінформ".

"Стосовно коштів, які були витрачені з Фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками: всі ці цифри можна знайти на сайті Міністерства фінансів у держбордах, які постійно оновлюються. Тобто, вся інформація про Фонд є абсолютно прозорою і відкритою, оновлюється в постійному режимі, і кожен громадянин України може з нею ознайомитись щоденно.

Ніякої таємниці, куди використовуються кошти. Крім того, розпочатий аудит так званого Коронавірусного фонду Державною аудиторською службою України", - розповів він.

За словами голови уряду, 10,4 млрд грн з Фонду спрямували на соціальні програми - підтримку безробітних, виплати по лікарняних для медиків, виплати родинам фізичних осіб - підприємців, які зупинили свою діяльність на час карантину. Також на 19 млрд грн профінансовані проєкти із будівництва інфраструктури.

"Це було насправді спільне рішення втримати економіку України від провалля, в яке вона могла впасти навесні. Сьогодні ми стали свідками безпрецедентної економічної світової кризи.

Водночас у нас є чіткі економічні дослідження, які вказують, що вкладення в інфраструктуру під час кризи має дуже високий мультиплікативний ефект з точки зору створення робочих місць, а також наповнення державного бюджету. Державні інвестиції необхідні для того, аби підтримати зайнятість та попит на продукцію бізнесу", - підкреслив Шмигаль.

Він додав, що за даними Укравтодору, "Велике будівництво" допомогло залучити 38 тисяч працівників і створити понад 120 тисяч робочих місць у суміжних галузях.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

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