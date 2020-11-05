СБУ веде переговори з Google і Apple про заборону російських додатків

Служба безпеки веде переговори з компаніями Google та Apple про заборону російських додатків, розроблених юрособами, щодо яких запроваджені санкції.
Про це заявили у відомстві у відповідь на запит "Радіо Свобода".
"Станом на сьогодні тривають перемовини з компаніями Google та Apple щодо правових шляхів припинення реалізації мобільних застосунків, розроблених юридичними особами, щодо яких запроваджені спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і які забезпечують доступ до заборонених на території України ресурсів/сервісів", - зазначили в СБУ.
Нагадаємо:
Через поширення "ВКонтакте" в Україні СБУ звернулась до Google та Apple - іноземних партнерів закликали привести їхню діяльність на території України у відповідність із національним законодавством.
Олексій Данілов сказав, що РНБО має намір поставити на облік у правоохоронних органах усіх українців, які користуються забороненою російською соцмережею "ВКонтакте".
У Раді національної безпеки і оборони кажуть, що секретар відомства Олексій Данілов говорив про можливість ставити на облік користувачів російської соцмережі "ВКонтакте" для того, щоб убезпечити їх від "втягування у протиправну діяльність".