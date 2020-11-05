СБУ веде переговори з Google і Apple про заборону російських додатків

Служба безпеки веде переговори з компаніями Google та Apple про заборону російських додатків, розроблених юрособами, щодо яких запроваджені санкції.

Про це заявили у відомстві у відповідь на запит "Радіо Свобода".

"Станом на сьогодні тривають перемовини з компаніями Google та Apple щодо правових шляхів припинення реалізації мобільних застосунків, розроблених юридичними особами, щодо яких запроваджені спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і які забезпечують доступ до заборонених на території України ресурсів/сервісів", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо:

Через поширення "ВКонтакте" в Україні СБУ звернулась до Google та Apple - іноземних партнерів закликали привести їхню діяльність на території України у відповідність із національним законодавством.