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СБУ веде переговори з Google і Apple про заборону російських додатків

Четвер, 5 листопада 2020, 19:15
 

Служба безпеки веде переговори з компаніями Google та Apple про заборону російських додатків, розроблених юрособами, щодо яких запроваджені санкції.

Про це заявили у відомстві у відповідь на запит "Радіо Свобода".

"Станом на сьогодні тривають перемовини з компаніями Google та Apple щодо правових шляхів припинення реалізації мобільних застосунків, розроблених юридичними особами, щодо яких запроваджені спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і які забезпечують доступ до заборонених на території України ресурсів/сервісів", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо:

Через поширення "ВКонтакте" в Україні СБУ звернулась до Google та Apple - іноземних партнерів закликали привести їхню діяльність на території України у відповідність із національним законодавством.

Олексій Данілов сказав, що РНБО має намір поставити на облік у правоохоронних органах усіх українців, які користуються забороненою російською соцмережею "ВКонтакте".

У Раді національної безпеки і оборони кажуть, що секретар відомства Олексій Данілов говорив про можливість ставити на облік користувачів російської соцмережі "ВКонтакте" для того, щоб убезпечити їх від "втягування у протиправну діяльність".

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