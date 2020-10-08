Через поширення "ВКонтакте" в Україні СБУ звернулась до Google та Apple

Іноземних партнерів закликали привести їхню діяльність на території України у відповідність із національним законодавством.

Джерело: відповідь на запит "Укрінформу" щодо відновлення на території України забороненого мобільного додатку "ВКонтакте".

Деталі: В листі зазначається, що Служба безпеки вживає необхідні заходи з виявлення та нейтралізації загроз державній безпеці України в кібернетичній та інформаційній сфері на виконання відповідного рішення РНБО та указу президента, де визначено перелік осіб та компаній до яких на території України запроваджені персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

В ході моніторингу (ефективності санкцій – ред.) встановлено, що більшість Інтернет-провайдерів використовують зазначене рішення РНБО України. Проте, окремі компанії в обхід заборон дають користувачам можливості оминати блокування ресурсів без використання додаткового програмного забезпечення, зокрема, через додатки мобільних пристроїв.

СБУ поінформувала іноземні компанії "Google, LLC" і "Apple Inc." щодо поширення на їхніх сервісах "Play Market" і "App Store" мобільних додатків, розроблених юридичними особами, стосовно яких діють санкції.

Окрім того, СБУ з метою припинення доступу до заборонених на території України ресурсів/сервісів звернулася до МЗС України з проханням поінформувати іноземних партнерів щодо необхідності приведення діяльності компанії "Google, LLC" і "Apple Inc." відповідно до вимог українського законодавства. Йдеться про припинення реалізації на території України, у тому числі на безоплатній основі, через магазин додатків "Play Market" і "App Store" мобільних додатків, розроблених юрособами, щодо яких введено санкції.

Водночас в СБУ зауважили, що санкційне законодавство України містить серйозні прогалини, оскільки не передбачає деяких видів санкцій та не визначає державні органи, відповідальні за реалізацію конкретних видів санкцій, передбачених статтею 4 Закону України "Про санкції", а також не встановлює порядку притягнення до відповідальності за дії спрямовані на нівелювання або обхід вже застосованих обмежувальних заходів (санкцій).

Крім того, чинним законодавством не врегульовано порядок та механізм виконання такого виду санкцій, як заборона Інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів/сервісів, в тому числі до субдоменів.

Вирішити окремі зазначені проблемні питання передбачається законопроектом №4002, до якого Службою безпеки України на адресу Верховної Ради України надіслано пропозиції та зауваження.

Українська правда