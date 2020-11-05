Скічко про гроші з COVID-фонду на дороги: Не можу сказати, що це була помилка

Член транспортного комітету Верховної Ради Олександр Скічко заявив, що не вважає помилкою передавання грошей з Covid-фонду на "Велике будівництво", оскільки МОЗ запевняє у забезпечені необхідними засобами захисту.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

Зокрема, на питання, чи не вважає він помилкою передавання грошей на дороги із COVID-фонду, Скічко відповів:

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я запевняє, що всі забезпечені необхідними засобами захисту, киснем, ШВЛ-апаратами, тому я не можу сказати, що це була помилка. Будемо сподіватися, що так і буде".

"Щодо розподілу коштів, то штраф, отриманий від "Газпрому", з самого початку планувалося направити на ремонт доріг. "Нафтогаз" переказав ці кошти в бюджет, а після секвестру вони опинилися у Covid-фонді. Уже звідти 35 мільярдів повернули на ремонт доріг. Тобто цільове призначення коштів тут не мінялося", - додав він.

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Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

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Економічна правда