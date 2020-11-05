Шмигаль: Ситуація з Конституційним судом не вплине на співпрацю з МВФ

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з Конституційним судом не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Про це він сказав журналістам у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ні, не вплине, тому що Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри: свої наміри продовжувати й активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені та прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", - зазначив Шмигаль.

За його словами, МВФ із занепокоєнням спостерігає за ситуацією, що склалася, але розуміє реформаторські прагнення України, тому це не впливає на фінансування та виконання програми Фонду.

Нагадаємо:

Через рішення Конституційного суду щодо реєстру електронних декларацій Україна ризикує втратити як уже погоджене фінансування, так і кошти на продовження чинних програм, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.

Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.