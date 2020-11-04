Марченко: Через рішення Конституційного суду Україна ризикує втратити мільярди доларів кредитів

Через рішення Конституційного суду щодо реєстру електронних декларацій Україна ризикує втратити як уже погоджене фінансування, так і кошти на продовження чинних програм.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Розбудова в Україні антикорупційної інфраструктури – ключова умова усіх міжнародних фінансових програм, починаючи з 2014 року. Будь-яку спробу заблокувати антикорупційні реформи наші партнери вважають чорною міткою", - заявив Марченко.

За словами міністра фінансів, рішення КСУ порушило довіру і, як наслідок, ускладнило комунікацію з міжнародними партнерами.

"Цього року Україна отримала 2,1 млрд доларів від МВФ та 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС. Водночас, відповідно до програми співпраці з МВФ, держбюджет буде виконаний повністю за умови отримання 6,2 млрд доларів запозичень від офіційних кредиторів.

Тобто наразі маємо фіскальний розрив у 3,5 млрд доларів, який маємо профінансувати. Країна не може собі дозволити втратити ці кошти", - зазначив Марченко.

Також міністр підкреслив, що раніше Україна домовилася про програму Stand-By з МВФ. Борд директорів Світового Банку затвердив Україні Development Policy Loan – Позику на політику розвитку, а ЄС – "виняткову" програму макрофінансової допомоги.

"Наразі ці надважливі для держави здобутки і домовленості – під загрозою зриву. Маю оцінки керівної ланки Світового банку щодо рішення КСУ стосовно е-декларацій. Там вважають, що Україна порушує свої зобов’язання за DPL. Це ставить під загрозу усі проєкти Банку з Україною. Загалом, ідеться про 2,23 млрд доларів", - наголосив міністр фінансів.

За його словами, без законодавчого врегулювання питання з КСУ міжнародні партнери заблокують нам усі фінансові угоди.

"Ризикуємо цього року втратити два транші МВФ по 700 млн доларів, а також – 600 млн євро в рамках допомоги ЄС і 350 млн доларів – від Світового банку. А наступного року – ще 1,5 млрд доларів від МВФ, 600 млн євро від ЄС і 350 млн доларів Світового банку", - розповів Марченко.

Нагадуємо:

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.

Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

Економічна правда