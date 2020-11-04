61% українців за продовження мораторію на продаж сільгоспземлі – опитування

Якби найближчої неділі відбувся б референдум щодо ринку землі, то 61,2% опитаних українців проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Центр Разумкова.

Водночас якби найближчої до опитування неділі відбувався референдум з питання запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, то майже три чверті опитаних (71,3%) взяли б участь у такому референдумі, не взяли б участі 15,5%, решта опитаних не визначилися з відповіддю.

"Якби подібний референдум відбувся, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (61,2% усіх опитаних або 69,7% тих, хто взяв би участь у референдумі).

23,1% з тих, хто взяв би участь у референдумі (або 19,7% серед усіх опитаних) проголосували б за запровадження ринку землі та скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Решта опитаних не визначилися з відповіддю", - йдеться у прес-релізі.

Автори дослідження зазначають, що підтримка громадянами продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення змінилася незначною мірою порівняно з жовтнем 2019 року, коли за продовження мораторію готові були проголосувати 64,4% тих, хто збирався взяти участь у референдумі.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 23 вересня 2020 року. Було опитано 1209 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо:

Велика палата Конституційного суду 2 листопада не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство.

Економічна правда