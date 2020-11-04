Мінфін продав гривневих ОВДП майже на 2 мільярди

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики 3 листопада Мінфін залучив до держбюджету 1,955 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба міністерства у Facebook.

Зазначається, що інвесторам запропонували три випуски державних цінних паперів в національній валюті зі строком обігу 3 місяці, 1 та 3 роки.

"Найбільший попит був зосереджений на 3-місячних ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 1952 млн гривень. Середньозважена ставка дохідності за тримісячними ОВДП склала 7,5%.

Мінфін не задовольнив попит на 1-річні та 3-річні ОВДП за ставками, вищими, ніж на попередніх аукціонах. Від розміщення гривневих 3-річних паперів до державного бюджету було залучено 3 млн грн, середньозважена ставка дохідності при цьому залишилась незмінною - 10,95%. За однорічними ОВДП аукціон не відбувся", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Міністерство фінансів 27 жовтня залучило до бюджету майже 400 мільйонів.

Тиждень тому було залучено у понад 17 разів більше - 7,2 мільярда.

Економічна правда