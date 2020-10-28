Мінфін провів "скромний" аукціон з продажу цінних паперів

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Міністерство фінансів залучило до бюджету майже 400 мільйонів. Тиждень тому було залучено у понад 17 разів більше - 7,2 мільярда.

Про це повідомляє Мінфін у результатах аукціонів ОВДП від 27 жовтня.

Облігації були представлені з терміном виплат на рік та на 4 роки. Усі 6 заявок на купівлю чотирирічних паперів відомство відхилило, натомість 6 із 12 заявок по річним дозволили залучити 0,4 мільярда.

Рівень дохідності придбаних облігацій становить 10,3%, ставки на аукціоні сягали 11%. Виплати за відсотками відбудуться у березні та вересні 2021 року.

Нагадуємо, минулого тижня Мінфін підвищив ставки за тримісячними облігаціями з 7,2% до 7,3% і за 12-місячним з 10% до 10,3%. Завдяки цьому до держбюджету вдалося залучити 5,7 мільярда гривень і 52,7 мільйона доларів.

Економічна правда





