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Мінфін провів "скромний" аукціон з продажу цінних паперів

Середа, 28 жовтня 2020, 13:35
 

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Міністерство фінансів залучило до бюджету майже 400 мільйонів. Тиждень тому було залучено у понад 17 разів більше - 7,2 мільярда. 

Про це повідомляє Мінфін у результатах аукціонів ОВДП від 27 жовтня.

Облігації були представлені з терміном виплат на рік та на 4 роки. Усі 6 заявок на купівлю чотирирічних паперів відомство відхилило, натомість 6 із 12 заявок по річним дозволили залучити 0,4 мільярда. 

Рівень дохідності придбаних облігацій становить 10,3%, ставки на аукціоні сягали 11%. Виплати за відсотками відбудуться у березні та вересні 2021 року.

Нагадуємо, минулого тижня Мінфін підвищив ставки за тримісячними облігаціями з 7,2% до 7,3% і за 12-місячним з 10% до 10,3%. Завдяки цьому до держбюджету вдалося залучити 5,7 мільярда гривень і 52,7 мільйона доларів.

Економічна правда



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ОВДП Мінфін

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