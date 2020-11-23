Перевантажені фури: до бюджету надійшло 1,6 мільйона штрафів

Впродовж 16-23 листопада Укртрансбезпеки разом із Нацполіцією перевірили близько 14 тисяч транспортних засобів та стягнули 1,6 мільйона за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Усього минулого тижня інспектори Укртрансбезпеки та Нацпол склали 269 актів порушень габаритно-вагових параметрів.

"Зараз ми знаходимося на завершальному етапі впровадження Weight Control System - єдиної системи контролю зважування автотранспорту та аналізу руху на базі Центру обробки даних габаритно-вагового контролю Укртрансбезпеки. Вона передбачатиме автоматичну фіксацію перевантажених вантажівок та притягнення до відповідальності тих, хто не дотримується габаритно-вагових норм", - зазначив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами міністра, ця система використовуватиметься також для планування робіт із дорожньою мережею згідно даних про транспортне навантаження ділянок.

Найбільше плати за проїзд нараховано на Одещині, Рівненщині та Миколаївщині.

Зазначається, що показники ефективності покращилися у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Економічна правда