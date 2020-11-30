У Нацдепозитарії планують підвищити винагороду незалежним директорам до 400 тисяч
Нацдепозитарій України планує підвищення розміру базової винагороди членам наглядової ради - незалежним директорам із 1 січня 2021 року.
Про це йдеться у повідомленні установи у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР, передає FinClub.
Зазначається, що таке рішення є у проєкті, який розглянуть на позачергових зборах акціонерів 29 грудня.
Зокрема, пропонують визначити політику винагороди членів наглядової ради на 2021-2022 роки.
"Основні зміни, що пропонуються до політики винагороди членів наглядової ради порівняно з 2020 роком, передбачають збільшення розміру базової (основної) винагороди членам наглядової ради - незалежним директорам з 120 тис грн до 400 тис грн за фінансовий рік", - йдеться у повідомленні НДУ.
Також планують ввести додаткову винагороду незалежним директорам за виконання ними повноважень голови наглядової ради або голів комітетів наглядової ради, а також компенсації у разі понесених ними витрат у будь-яких спорах або провадженнях в органах держвлади, пов'язаних із виконанням членом наглядової ради своїх зобов'язань.
Крім цього, планують ввести можливість члену наглядової ради - незалежному директору обрати інші строки виплати винагороди за його бажанням - за півріччя, за 9 місяців чи за календарний рік.
Нагадаємо:
4 серпня 2020 року акціонери Нацдепозитарію оновили склад наглядової ради, обравши 7 членів терміном на 3 роки.
Оновлений склад наглядової ради НДУ отримав 5 незалежних директорів - це більшість від загального кількісного складу наглядової ради.
У вересні наглядова рада Національного депозитарію України призначила колишнього міністра фінансів та секретаря РНБО Олександра Данилюка головою наглядової ради установи.
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