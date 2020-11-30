"Укрексімбанк" оскаржуватиме рішення суду щодо олійних активів "Дельта Банку"

У жовтні госпсуд визнав дійсними результати аукціону з продажу "олійних" активів "Дельта Банку", "Укрексімбанк" оскаржуватиме це рішення.

Про це повідомив Finbalance.

12 жовтня Госпсуд м. Києва задовольнив позов "Фінансової Компанії "Скай", бенефіціаром якої є Андрій Веревський, до "Дельта Банку", ФГВФО та НБУ. Так, суд визнав дійсним договір купівлі-продажу пулу активів "Дельта Банку".

"Державний експортно-імпортний банк України", у заставі якого знаходяться окремі активи "Дельта Банку", подав апеляційну скаргу на рішення від 12 жовтня до Північного апеляційного суда м. Києва. Проте рішення про відкриття провадження суд відклав. Причиною стала відсутність матеріалів справи у судей.

Так, суд постановив витребувати матеріали справи у Госпсуду м. Києва та відкласти рішення про відкриття провадження до їхнього надходження.

Нагадаємо:

У липні Фонд гарантувадійсниминня вкладів фізосіб виставив на продаж кредити та права вимоги Дельта Банку. У забезпеченні за кредитами – об`єкти з переробки сільськогосподарської продукції, якими раніше цікавився власник "Кернел" Андрій Веревський.

Раніше компанія Веревського ТОВ "ФК"Скай" стала переможцем аукціону з продажу цього пулу активів Дельта Банку на 4,9 млрд грн, запропонувавши за нього 182,5 млн грн (відповідно знижка становила 96%).

Згодом НБУ та Фонд гарантування визнали, що торги пройшли з маніпуляціями та скасували результати торгів.

Цьому передував попередній аукціон, де "Скай" Веревського погодився заплатити за ці ж активи 906 мільйонів гривень, проте згодом угоду заблокувала компанія, що не брала участь у торгах.

Пізніше Фонд заявив, що, ймовірно, торги відбулися з певною змовою. Він звернувся до НБУ та Укрексімбанку з пропозицією не визнавати результати торгів.

Співрозмовники ЕП, близькі до фонду, визнали, що торги пройшли з маніпуляціями.

На думку представників фонду, близьких до процесу торгів, Веревський не збирався платити за ці активи 906 млн грн.

Історію з продажем олійно-жирових активів Дельта Банку розслідувало ДБР.

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