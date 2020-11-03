Гривня зміцнилася до долара на закритті міжбанку

3 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,52 - 28,55 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,52 - 28,55 гривні;

Євро – 33,40 - 33,44 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 3 листопада на рівні 28,58 гривні.

3 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,61 - 28,62 гривні.

Економічна правда