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Гривня зміцнилася до долара на закритті міжбанку

Вівторок, 3 листопада 2020, 19:05
 

3 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,52 - 28,55 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,52 - 28,55 гривні;

Євро – 33,40 - 33,44 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 3 листопада на рівні 28,58 гривні.

3 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,61 - 28,62 гривні.

Економічна правда

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