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Курс валют на 3 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 3 листопада 2020, 11:25
 

3 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,61 - 28,62 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,59 - 28,61 гривні;

Євро – 33,41 - 33,42 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,54 – 28,75 гривні. Євро купують по 33,09 гривні, продають по 33,51 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,61 - 28,72 гривні, євро - 33,28 - 33,38 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 3 листопада на рівні 28,58 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,29 грн (на 2 листопада - 33,25 гривні).

Зазначимо, що курс гривні до долара знаходиться на найнижчих рівнях з початку 2018 року - 26 січня було зафіксовано курс 28,75 гривні.

Економічна правда

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