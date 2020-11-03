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Надходження від ПДВ зросли на понад 40% з 2019 року

Вівторок, 3 листопада 2020, 15:09
 
Josh Appel, Unsplash

За 10 місяців 2020 року від податку на додану вартість надійшло понад 96 мільярдів гривень, минулого року - 67 мільярдів, тобто на понад 40% менше.

Про це повідомляє ZN.UA.

Також, доходи від податку на додану вартість перевищили план 2020 року на понад 30 мільярдів гривень. 

Загалом за 10 місяців до Податкової надійшло майже 420 мільярдів, тобто на 17% більше за аналогічний період минулого року.

Відшкодувань ПДВ у січні-жовтні 2020 року було на понад 116 мільярдів гривень, з яких майже 12 мільярдів - у жовтні.

Нагадаємо:

Раніше Держказначейство опублікувало звіт за січень-жовтень 2020 року.  Так, за 10 місяців бюджет недоотримав 7,5 мільярди від плану. 

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Казначейство податки бюджет ПДВ

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