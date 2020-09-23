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НБУ погодив кандидатуру Наумова на голову правління Ощадбанку

Середа, 23 вересня 2020, 13:05
 

Нацбанк 22 вересня погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку за результатами розгляду пакету документів і співбесіди, проведеної правлінням НБУ.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що у червні Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку.

Із вересня 2014 року він обіймав посаду голови правління "Піреус Банку МКБ".

"Голова правління державного банку призначається та звільняється з посади наглядовою радою банку після проходження конкурсного відбору. Строк повноважень голови правління становить п’ять років.

Голова правління вступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком", - пояснили в НБУ.

Нагадуємо:

Суд задовольнив клопотання Сергія Наумова та скасував свій вердикт про призупинення рішення наглядової ради "Ощадбанку" про визнання Наумова переможцем конкурсу на посаду голови правління банку.

Перемогу в конкурсі на голову правління Ощадбанку отримав діючий голова Піреус Банку Сергій Наумов.

Результати першого конкурсу були скасовані за "непередбачуваними зовнішніми обставинами", тому що в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний.

Наумов раніше був головою Укрсиббанку, а також головою Правекс Банку.

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НБУ Ощадбанк

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