Понад 10% малих та середніх підприємств можуть піти з ринку через пандемію - ПРООН

Понад 10% представників малого та середнього бізнесу знаходяться на межі банкрутства та невдовзі можуть зупинити свою діяльність.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповіла постійна представниця Програми розвитку ООН в Україні Дафіна Герчева.

"Необхідно продовжувати надання підтримки малим і середнім підприємствам. Якщо ми подивимося на приватний сектор, зокрема малий і середній бізнес, то понад 10% цих підприємств уже на межі банкрутства й незабаром підуть із бізнесу. Вони потребують фінансових стимулів та інших гарантій підтримки, щоб мати можливість продовжувати працювати", - прокоментувала ситуацію в Україні Герчева.

Вона підкреслила, що у період кризи важлива розробка напрямів політики для створення робочих місць. Зокрема, з травня в Україні понад 4 мільйони осіб були зареєстровані як безробітні. У ПРООН вважають, що цифра насправді є вищою через високу частку тіньової економіки.

"Багато людей були змушені звільнитися за власним бажанням, багато хто став безробітним і не має такого прибутку, як раніше", - розповіла представниця ПРООН..

Вона також зазначила, що існує дуже тонка межа між дотриманням протоколу реагування на коронавірус (карантин, обмежувальні заходи) та забезпеченням нормального функціонування економіки.

На думку Герчевої, повний карантин може нашкодити більше, ніж захистити, а тому потрібно знайти баланс у подальших діях. Проте необхідно забезпечити дотримання усіх заходів з запобігання захворюванню, зокрема носіння масок, дотримання правил особистої гігієни, дотримання соціальної дистанції та інші заходи.

Нагадаємо:

Раніше у звіті ООН повідомлялось, що через пандемію COVID-19 Україна може зіткнутися із найгіршою рецесією за десятиріччя, внаслідок чого понад 9 млн людей опиняться в бідності.