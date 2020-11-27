Українська газотранспортна система не може бути ефективною без транзиту - представниця ГТС

Газотранспортна система України залежить від великих обсягів транзиту газу, адже 80% доходів системи - зовнішні надходження.

Про це на онлайн-брифінґу "Нафтогазу" розповіла Ольга Белькова, директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародної діяльності Оператора газотранспортної системи України.

"ГТС як така була побудована саме для транзиту, і ніяким іншим чином вона не може бути використана оптимально", - зазначила вона. Так, без великих обсягів газу, система не є ефективною.

За словами Белькової, 80% доходів газотранспортної системи - це зовнішні джерела, тобто переважно за рахунок транзиту та трейдерів для доставки газу з Росії в ЄС.

Представниця ОГТСУ підкреслила, що, якщо Північний та/або Турецький потік будуть побудовані, це стане великим викликом для України та для багатьох країн Європи.

Щодо партнерства з країнами ЄС сьогодні, Белькова відзначила впровадження віртуального реверсу на всіх точках із Польщею та Угорщиною. Проте з Румунією, Словаччиною та Молдовою "є потенціал для розмов".

У підсумку, вона наголосила, що Україна має отримати засадничу роль газу на євроринку газу, а не запасну, бо інакше не матиме змоги утримувати потужності за менших обсягів газу.

Проте Північний та Турецький потоки залишаються основними зовнішніми викликами для ГТС. Іншим викликом Белькова назвала розв’язання ситуації з боргами на внутрішньому ринку, адже вони підривають позиції оператора боротись, зокрема, проти Потоків.

Нагадаємо:

США спрямували додаткові санкції щодо проєкту "Північний потік-2" проти страхових і сертифікаційних компаній, залучених у будівництво газопроводу.

Економічна правда