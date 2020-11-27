Портфельні держгарантії: "Укрексімбанк" почав відбір банків-кредиторів бізнесу

"Укрексімбанк" як агент уряду за програмою держгарантій за кредитами на портфельній основі почав відбір банків-кредиторів.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Метою надання гарантій на портфельній основі є підтримка мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні через спрощення доступу підприємствам до банківського фінансування, а відтак – сприяння розвитку економіки.

Укрексімбанк в якості агента уряду за цією програмою здійснює збір документів від банків, що мають бажання взяти участь у програмі, їх перевірку, підготовку проектів договорів, які укладатимуться між гарантом та банками-кредиторами щодо надання державних гарантій", - йдеться у повідомленні.

Також банк здійснюватиме моніторинг та звітування про стан реалізації програми і супроводжуватиме процес розрахунків у разі настання гарантійних випадків.

У фінустанові додали, що для участі у відборі банкам необхідно до 7 грудня 2020 р. надіслати на адресу агента звернення про зацікавленість в отриманні державних гарантій на портфельній основі, разом з необхідним переліком документів.

За результатами відбору серед банків, які подадуть документи агенту, уряд визначатиме банки-кредитори та обсяги надання державних гарантій для кожного такого кредитора.

"На підставі відповідного рішення уряду з банками-кредиторами укладатимуться договори щодо надання державних гарантій і такі банки зможуть формувати портфелі кредитів, що частково забезпечуються державною гарантією на портфельній основі", - пояснили у банку.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 25 листопада підтримав запуск програми портфельних гарантій по кредитах для малого і середнього бізнесу - "Укрексімбанк" визначили агентом гаранта, який перевірятиме правильність отриманих від банків документів і проводитиме оцінку та моніторинг портфелю кредитів.

Економічна правда