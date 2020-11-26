Заступник Шевченка став членом наглядової ради Нацдепозитарію

Заступника голови НБУ Юрія Гелетія 23 листопада призначили членом наглядової ради Національного депозитарію України, представником акціонера.

Про це Нацдепозитарій повідомив у системі розкриття інформації на фондовому ринку НКЦПФР.

Зазначається, що НБУ, якому належить 2580 простих іменних акцій ПАТ "НДУ", письмово повідомив (лист від 23.11.2020 року) про заміну члена наглядової ради Миколи Селехмана, який представляє НБУ, на Гелетія.

Термін призначення Гелетія – до закінчення строку повноважень діючого складу наглядової ради НДУ, крім випадку дострокового припинення повноважень.

Нагадаємо:

Рада Національного банку 22 липня призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія. Його кандидатуру запропонував новий голова НБУ Кирило Шевченко.

Гелетій працював у Національному банку, де протягом 2003−2015 років пройшов шлях від економіста І категорії до керівника підрозділу в структурі банківського нагляду.

З жовтня 2015 року до липня 2018 року Гелетій обіймав посаду директора Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів , де, зокрема, займався питаннями стратегічного реформування державного банківського сектору, розвитку ринку фінансових послуг, ринку цінних паперів.

З липня 2018 року працював на посаді заступника Міністра фінансів.