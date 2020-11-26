Регулятор може підняти тарифи на доставку газу

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і компослуг, 25 листопада схвалила проєкти постанов про встановлення нових тарифів для облгазів на доставку газу.

Про це йдеться у статті ЕП.

У 20 компаніях пропонується підняти тариф в середньому на 80%. Зменшення вартості доставки відбудеться лише в двох операторах.

"Утім зміни ще не набули чинності. За процедурою, НКРЕ повинна оприлюднити проєкти постанов, після чого протягом 10 днів всі бажаючі можуть надати свої зауваження та пропозиції щодо змін.

Після збору й аналізу пропозицій проводяться громадські обговорення, і лише після цього регулятор ухвалює остаточне рішення про затвердження нових тарифів облгазам. До цього ж вартість розподілу змінюватися не буде", - йдеться у матеріалі.

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Економічна правда