Засідання суду по апеляції щодо націоналізації Приватбанку перенесли на грудень

Шостий апеляційний адмінсуд Києва переніс засідання по апеляції на рішення Окружного адмінсуду, який визнав націоналізацію Приватбанку незаконною, із 26 листопада на 15 грудня.

Про це ЕП повідомили юристи Приватбанку.

Причини цього рішення поки невідомі.

Нагадуємо:

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

27 травня 2019 року Приватбанк подав апеляційну скаргу на відповідне рішення суду.

Як повідомляло ZN.UA, ОАСК вважає рішення НБУ про націоналізацію банку незаконним, тому що звіт про позапланову перевірку банку на момент націоналізації неналежно оформлений.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

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Ключові судові справи щодо Приватбанку

Ярослав Вінокуров, ЕП