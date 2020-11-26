Курс валют на 26 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

26 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,43 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,43 - 28,45 гривні;

Євро – 33,90 - 33,92 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,32 – 28,53 гривні. Євро купують по 33,49 гривні, продають по 33,95 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,39 - 28,45 гривні, євро - 33,66 - 33,78 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 26 листопада на рівні 28,38 гривні.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,78 грн (на 25 листопада - 33,68 гривні).

25 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилася на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 28,41 - 28,43 гривні.

Економічна правда