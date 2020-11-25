Гривня на закритті міжбанку ослабла

25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 28,41 - 28,43 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,41 - 28,43 гривні;

Євро – 33,83 - 33,85 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,28 – 28,48 гривні. Євро купують по 33,40 гривні, продають по 33,80 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,33 - 28,43 гривні, євро - 33,56 - 33,69 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок та залишив його на 25 листопада на рівні 28,37 гривні.

25 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилася на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

24 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

Економічна правда