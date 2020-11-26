Курс гривні до долара тримається на одних рівнях весь тиждень
Четвер, 26 листопада 2020, 09:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 26 листопада на рівні 28,38 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,78 грн (на 25 листопада - 33,68 гривні).
Нагадуємо:
25 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилася на рівні 28,34 - 28,35 гривні.
25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 28,41 - 28,43 гривні.
Економічна правда
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