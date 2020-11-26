Курс гривні до долара тримається на одних рівнях весь тиждень

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 26 листопада на рівні 28,38 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,78 грн (на 25 листопада - 33,68 гривні).

Нагадуємо:

25 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилася на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

25 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 28,41 - 28,43 гривні.

Економічна правда