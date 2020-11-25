Українці мають вкрай низьку обізнаність у питаннях податків — результати опитування

Українці мають низьку обізнаність у питаннях податків, бюджету та держпослуг - лише 10% опитаних правильно відповіли, що найбільше сплачених громадянами податків витрачається на виплату пенсій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення проєкту "Ціна держави".

За словами старшого наукового співробітника Інституту соціології НАН України Ольги Іващенко, жоден з 2000 учасників опитування не дав правильні відповіді на всі 5 тестових питань щодо податків, державних послуг та бюджету.

При цьому, лише 1% респондентів відповіли правильно на чотири запитання тесту. 21% опитаних не дали жодної правильної відповіді, 42% - змогли відповісти правильно лише на одне питання.

"Менше половини (46,1%) правильно відповіли на питання про те, що безкоштовних державних послуг не буває, при цьому більшість українців притримуються протилежної думки.

42,9% правильно відповіли на питання про найбільше джерело наповнення бюджету - податків з громадян", - йдеться у прес-релізі.

Лише 10% правильно відповіли, що найбільше сплачених громадянами податків витрачається на виплату пенсій. 18,2% вважають, що найбільша частка податків йде на оборону, 17,6 - на виплату зовнішнього боргу, на фінансування правоохоронних органів (17). І майже третина опитаних не змогла дати відповіді на питання.

"Проблемою для переважної більшості опитуваних стало і визначення частки доходів, яку українські працівники сплачують у вигляді податків.

Третина опитаних припустили, що це "близько 20%", майже кожен четвертий не зміг відповісти. І лише 6% жителів України знають, що сплата ЄСВ, ПДФО, ПДВ, акцизу і мита разом становить близько 50% доходів більшості українських працівників", - зазначив директор з розвитку "CASE Україна" Євген Шульга.

За словами Іващенко, не можна звинувачувати у низькій податковій обізнаності лише самих українців, для яких значна частина життєвого досвіду пройшла у радянській та пост-радянській перехідній системі.

"По-перше, українців ніхто цьому не вчив спеціально, не розповідав, починаючи зі шкільної парти. По-друге, наша податкова система доволі заплутана, і для того, щоб у ній розібратися, потрібно мати певні навички і підготовку", - додав Шульга.

За його словами, владі вигідна така ситуація, адже виборець, який не вникає у тонкощі податкової та державної політики, більш байдужий, ним легше маніпулювати і нав’язувати певні політичні рішення, якість яких він не зможе оцінити.

У якості податкового лікнепу для пересічних українців він пропонує впроваджувати просвітницькі програми у школах, університетах, залучити до цієї роботи громадські організації та уряд, який має пояснювати, як формуються податки і куди вони розподіляються.

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ГС "Кейс Україна" з 12 по 16 вересня 2020 року у всіх областях України, крім непідконтрольних територій. У телефонному опитуванні взяла участь 2001 особа. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України.

Якщо вам цікаво, чи змогли би ви правильно відповісти на поставлені питання опитування – пройдіть цей тест.

Економічна правда