У Мінекономіки знизили прогноз урожаю зернових до 65 мільйонів тонн

У Мінекономіки погіршили прогноз урожаю зернових у 2020 році в Україні на 3 млн тонн - до 65 млн тонн.

Про це у Facebook повідомив заступник голови Мінекономіки Тарас Висоцький.

"В Україні збір урожаю-2020 добігає кінця. Цього року аграрії зібрали менше зернових і олійних культур. Збір зернових очікується на рівні 65 млн тонн - цього цілком достатньо, щоб забезпечити внутрішній попит", - зазначив Висоцький.

Він додав, що експорт зернових залишається на рівні топ-5 врожаїв за останній період.

Станом на 23 листопада українські аграрії зібрали 79,2 млн тонн основних культур з площі 23,5 млн га, зокрема зернових і зернобобових культур 60,9 млн тонн з площі близько 14,7 млн га (96% прогнозу).

За даними Держстату, у 2019 році Україна зібрала 75,1 млн тонн зернових і зернобобових, у 2018-му - 70,1 млн тонн.

Нагадаємо:

Українська зернова асоціація в жовтневому звіті понизила прогноз валового збору врожаю зернових та олійних культур в 2020/2021 МР із 95,6 млн. т до 87,5 млн. т через несприятливі погодні умови для врожаю пізніх культур.

Економічна правда