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Несприятлива погода: зернова асоціація понизила прогноз врожаю 

Понеділок, 12 жовтня 2020, 13:21
 

Українська зернова асоціація в жовтневому звіті понизила прогноз валового збору врожаю зернових та олійних культур в 2020/2021 МР із 95,6 млн. т до 87,5 млн. т через несприятливі погодні умови для врожаю пізніх культур.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації.

Прогноз експорту в поточному сезоні знижено з 56,3  до 53,9 млн. т

Також через погоду суттєво зменшено показник прогнозу врожаю кукурудзи, до рівня 32,5 млн. т (у порівнянні з вересневим прогнозом - 35,3 млн. т.)  При цьому, експорт кукурудзи прогнозується на рівні 27,2 млн. т (раніше – 29 млн. т).  

 

Також значно знижено прогноз валового врожаю соняшнику з 16,1 млн. т до 12,9 млн. т за рахунок зниження врожайності з прогнозних 2,5 т/га до 2 т/га через несприятливі погодні умови.

Крім того, УЗА в новому звіті провела уточнення оцінки обсягів врожаю пшениці – показник знижено з 26,6 млн. т до 25,3 млн. т. При цьому оцінка експорту пшениці залишається на рівні 17,5 млн. т, як і було домовлено в Меморандумі між учасниками ринку та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Незначного зниження зазнав також показник виробництва ячменю – 8 млн. т (у вересневому звіті оцінка була 8,3 млн. т) та його експорту - 4,2 млн. т (у вересневому звіті – 4,5 млн. т).

Українські аграрії продовжують підготовку до майбутнього сезону і вже засіяли 47% або 3,85 млн га з прогнозованих 8,1 млн. га під озимими культурами. Нещодавні опади майже по всій території країни покращили зволоженість ґрунту для сівби та проростання озимих культур.



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агросектор зерно експорт

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