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Курс валют: гривня стабілізувалася

Вівторок, 24 листопада 2020, 20:10
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 25 листопада на рівні 28,37 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,68 грн (на 24 листопада - 33,76 гривні).

Нагадуємо:

24 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.

24 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

Економічна правда

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