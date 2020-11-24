Курс валют: гривня стабілізувалася
Вівторок, 24 листопада 2020, 20:10
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 25 листопада на рівні 28,37 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,68 грн (на 24 листопада - 33,76 гривні).
Нагадуємо:
24 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.
24 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.
Економічна правда
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