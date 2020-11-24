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Закриття міжбанку: гривня трохи зміцніла

Вівторок, 24 листопада 2020, 17:23
 

24 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,34 - 28,35 гривні;

Євро – 33,62 - 33,64 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,27 – 28,47 гривні. Євро купують по 33,32 гривні, продають по 33,73 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,34 - 28,40 гривні, євро - 33,43 - 33,58 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 24 листопада на рівні 28,37 гривні.

24 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.

23 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,35 - 28,37 гривні.

Економічна правда

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