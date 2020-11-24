Ринкова вартість Tesla уперше перетнула позначку в 500 мільярдів доларів

Акції виробника електромобілів Tesla продовжують стрімко рости на тлі новин про майбутнє приєднання компанії до індексу S&P 500 - у вівторок ринкова вартість Tesla уперше перетнула позначку в 500 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що акції Tesla у цьому році зросли майже на 550% - ріст акцій допоміг засновнику компанії Ілону Маску додати до свого власного капіталу 100,3 млрд доларів та обігнати Білла Гейтса у рейтингу багатіїв, ставши другою найбагатшою людиною світу.

"Акції Tesla зросли на 4,1% на біржі у Нью-Йорку на початку торгів, досягнувши рекордно високих показників у 543,17 доларів за акцію та збільшивши її ринкову капіталізацію до понад 506 млрд доларів", - пише агентство.

"Tesla має приєднатися до індексу S&P 500 21 грудня. Goldman Sachs Group Inc. заявляє, що приєднання Tesla може спричинити попит на 8 мільярдів доларів з фондів взаємних інвестицій з великою капіталізацією.

Акції виробників електромобілів та інших пов'язаних компаній по всьому світу також із задоволенням купують з оптимізмом, що в автомобільному секторі в найближчі десятиліття будуть панувати електромобілі. Це в поєднанні з високими оцінками Tesla підштовхує інвесторів до менш відомих імен, які можуть отримати вигоду від можливостей зростання сектору", - зазначають аналітики Bloomberg.

Нагадаємо:

Засновник Tesla Ілон Маск обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу багатіїв та став другою найбагатшою людиною у світі.

Статки Маска оцінюють в 127,9 мільярдів доларів - цього року бізнесмен збільшив свій капітал на 100,3 мільярда доларів - це найбільший показник серед 500 найбагатших людей світу. При цьому, у січні 2020 року він посідав 35 місце у рейтингу багатіїв.

Економічна правда