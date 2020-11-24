Виручка від експорту українського волоського горіха впала на 19%

Через пандемію експортери волоського горіху отримали 61 мільйон доларів виручки, що є найнижчим показником за останні три сезони.

Про це повідомляють у своїй аналітиці EastFruit.

Так, доходи від експорту скоротилися на 19% за перші 9 місяців 2020 року та принесли виробникам 60,1 мільйон доларів.

Також на 60% скоротився обсяг експорту в Туреччину, значно менші обсяги поставок були до Білорусі, Греції, Румунії, Лівану, ОАЕ та Грузії.

Натомість експорт до країн Європи значно збільшився: до Нідерландів зріс удвічі, на 90% до Німеччини та на понад 80% - до Австрії. Також поставки збільшились до Угорщини, Італії, Британії та Казахстану.

Нагадаємо:

За даними звіту USDA Україна посідає 4-те місце у рейтингу світових експортерів волоського горіху - після США, Чилі та Китаю.