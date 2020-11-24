Марченко заявив про "значний прогрес" з МВФ і анонсував внесення бюджету-2021 у Раду

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про "значний прогрес" у переговорах з МВФ та анонсував швидке внесення проєкту державного бюджету на 2021 рік у Верховну Раду.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Підкреслюю значний прогрес в процесі переговорів. Незабаром Мінфін оприлюднить офіційну інформацію напрацьованих позицій", - зазначив міністр.

"Зараз перебуваємо на завершальному етапі формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних параметрів в рамках програми партнерства. Найближчим часом плануємо внести проєкт бюджету-2021 на розгляд уряду, а далі - до Верховної Ради України", - додав він.

За словами Марченка, наразі в інформаційному просторі циркулює багато спекуляцій навколо переговорів з МВФ.

"З огляду на високу інтенсивність переговорів і велика кількість спекуляцій навколо переговорів з МВФ, настійно рекомендуємо всім брати до уваги виключно офіційні публічні коментарі учасників процесу. Інші експерти не володіють масивом інформації, достатнім для об'єктивного розуміння і коментування ситуації", - сказав міністр.

Нагадаємо:

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що фінальний документ проєкту держбюджету-2021 досі не сформований через узгодження з МВФ, ймовірна дата затвердження бюджету на Кабміні - 25 листопада, але знову можуть перенести.

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.