Бюджет-2021: Фінальний документ досі не сформований – нардеп

Фінальний документ проєкту держбюджету-2021 досі не сформований через узгодження з МВФ, ймовірна дата затвердження бюджету на Кабміні - 25 листопада, але знову можуть перенести.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу", перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

"Досі фінальний документ не сформований. Причина - (не) узгодження з МВФ. Поки зрозуміло, що дефіцит треба все-таки знизити з 6% ближче до 5,3%. Ніби як пару десятих, але в грошах це близько - 20 млрд з витрат.

Макропрогноз треба переглянути на більш реалістичний. Криза ж. Та й в чергові оптимістичні цифри від нас вже ніхто не вірить.Це якраз те, що найболючіше", - написав нардеп.

"Поки ймовірна дата затвердження Бюджету на Кабміні - завтра, 25/11. Але без узгодження з МВФ ніхто вже виносити не буде. Обпеклися після першого читання. Тому можуть знову перенести", - додав він.

Железняк зазначив, що з таким графіком "вже очевидно, що траншу не буде в цьому році".

"Але залишається шанс на приїзд місії і staff agreement, а в поточній ситуації навіть це нам критично необхідно", - написав нардеп.

Нагадаємо:

Раніше Железняк повідомляв, що Кабмін у п'ятницю ввечері, 20 листопада, затвердить бюджет-2021 до другого читання і передасть в Раду, проте на засіданні у п'ятницю це питання не розглядали.

Кабмін передасть до Верховної Ради проєкт держбюджету-2021 до другого читання до кінця тижня, минулого тижня заявив представник уряду у Раді Василь Мокан.

Раніше голова комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Данило Гетманцев припустив, що парламент може не встигнути ухвалити проєкт Закону про державний бюджет на 2021 рік не лише у визначений законодавством строк до 1 грудня, але й взагалі, до кінця поточного року.

Якщо проєкт закону про держбюджет-2021 не приймуть до кінця цього року, це, зокрема, означатиме, що в січні 2021 року не відбудеться запланованого підняття мінімальної заробітної плати з 5 до 6 тис грн, а видатків на фінансування вакцинації від COVID не буде.

Економічна правда