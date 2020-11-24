"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик сягнули 13,5 мільярдів

З початку старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки уже видали 5 813 кредитів на загальну суму в 13,458 млрд грн, за останній тиждень банки видали 222 кредити на 324 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що із загальної суми в 13,458 млрд грн 9,5 млрд були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,602 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,337 мільярда гривень в якості антикризових кредитів під 3%.

При цьому, 33% (107 мільйонів гривень) від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів.

31,4% (102 мільйони гривень) - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. Антикризові кредити під 3% складають 35,6% (115 мільйонів гривень).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що з моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 5 591 позик на загальну суму в 13,134 млрд грн.

Економічна правда