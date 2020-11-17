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"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик перевищили 13 мільярдів

Вівторок, 17 листопада 2020, 13:10
 

З моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 5 594 позик на загальну суму в 13,134 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із цієї суми 9,412 млрд грн видали в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,5 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 1,222 мільярда гривень в якості антикризових кредитів під 3%.

"За останній тиждень уповноважені банки видали 221 кредит на загальну суму в 444 мільйонів гривень.

63% (610 мільйонів гривень) від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 15% (143 мільйонів гривень) - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% складають 22% (211 мільйони гривень)", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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кредити Мінфін банки

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