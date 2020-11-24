Стали відомі переможці першого хакатону з розвитку онлайн-кінотеатрів

Визначились переможці першого в Україні хакатону Cinema Challenge Hackathon, до фіналу вийшли 51 команда та більше 100 індивідуальних учасників, переможці отримають більше 1,4 млн грн.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі.

Зазначається, що мета хакатону, який проходив з 14 до 22 листопада 2020 року за підтримки Мінцифри, - створення технологій за напрямом Cinema Tech.

"Ініціатором події виступив національний онлайн-кінотеатр sweet.tv разом із компанією з впровадження інновацій We_Challenge. До фіналу увійшла 51 команда та більше 100 індивідуальних учасників.

Серед рішень які розробили переможці - високоефективні рекомендаційні системи для фільмів і ТБ-програм;комплексний сервіс для спільного перегляду з друзями; сервіс, який допомагає батькам зробити стримінгову платформу розвиваючою для дітей; система для пошуку фільмів, знятих за книгою, яка була прочитана глядачем, тощо.

"Нам важливо розвивати Cinema Tech в Україні, адже ми впевнені, що завдяки новим технологіям україномовний та український контент стане популярнішим. Визначати переможців хакатону було досить складно, оскільки учасники представили блискучі та корисні ідеї.

Багато з них ми неодмінно будемо втілювати. Є рішення, які ми можемо запроваджувати вже зараз", - заявив директор онлайн-кінотеатру sweet.tv Олександр Резунов.

"Загалом до участі у хакатоні зареєструвалося 1 500 IT-спеціалістів. З них було відібрано близько 500 учасників з 66 міст. Найстаршому було 50 років, наймолодшому — 16. Стартувала 71 команда. До фіналу дійшла 51 команда та понад 100 індивідуальних учасників", - йдеться у повідомленні.

Переможці хакатону визначалися у трьох напрямах.

Перший напрям - розробка рекомендаційної системи для фільмів в онлайн-кінотеатрах. Переможцями стали команди AfterParty (280 тис грн/10 тис доларів - 1 місце) і Too much recsys experience (2 місце - 140 тис грн/5 тис доларів).

Другий напрям - розробка рекомендаційної системи для ТБ-програм в онлайн-кінотеатрах. В цій категорії призи отримали команда Magic City (280 тис грн/10 тис доларів - 1 місце) та Микита Мелент'єв (2 місце - 140 тис грн/5 тис доларів).

Зазначається, що переможці у цих категоріях визначалися автоматично згідно з показниками ефективності роботи запропонованих рішень. Головною метою учасників та команд було створення сервісів, які максимально враховують особисті інтереси глядачів.

У третій номінації команди розробляли власні ідеї, які відповідають тематиці Cinema Challenge Hackathon.

"1 місце (приз - 280 тис. грн, або 10 тис доларів) - отримала команда "Галичина". Розробники запропонували комплексне рішення, яке допомагає побудувати атмосферу кінотеатру вдома. Включає кімнату спільних переглядів фільмів з друзями, вбудований чат для обміну емоціями під час просмотру контенту, та можливість купувати костюми та інші аксесуари головних героїв. Додавати перегляду особового настрою", - додали організатори хакатону.

Друге місце (140 тис. грн, або 5 тис доларів) у цій номінації посіла команда "Sweet Kids".

"Створила дитячий інтерактивний розвиваючий кабінет. За допомогою гейміфікації батьки можуть давати дитині завдання для перегляду. А дитина - створювати собі віртуального персонажа, збирати бонуси та витрачати їх на придбання атрибутів для свого героя. Виконуючи цікаві розвиваючі завдання, дитина привчається до дисципліни і дивиться корисний контент", - зазначається в пресрелізі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що відеосервіс sweet.tv ініціює перший в Україні хакатон з призовим фондом 50 тисяч доларів. Мета конкурсу - прискорити розвиток вітчизняних технологій для онлайн-кінотеатрів.

Економічна правда