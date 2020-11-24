Україна приєднується до Спільної системи зборів Євроконтролю

24 листопада Євроконтроль схвалив приєднання України до Спільної системи маршрутних зборів, що дозволить впровадити європейську систему формування плати за аеронавігаційні послуги.

Про це повідомляє Мінінфраструктури.

Україна набула членства у Євроконтролі ще у 2004 році, зазначають у міністерстві. Проте процес приєднання до Спільної системи маршрутних зборів завершився лише 24 листопада 2020 року.

"Завершення важливого етапу євроінтеграційних процесів у галузі аеронавігації дає Україні вагому перевагу: дозволить впровадити європейську систему формування та справляння плати за аеронавігаційні послуги", – прокоментував рішення Євроконтролю керівник Украероруху Андрій Ярмак.

У міністерстві вказують, що це є черговим підтвердження відповідності бази витрати та ставок плати Украероруху принципам Євроконтролю.

Для України вже встановлено розмір маршрутних зборів за аеронавігаційне обслуговування на 2021 рік.

Основними перевагами для Украероруху відомство називає щорічний перерахунок ставок плати за аеронавігаційне обслуговування та встановлення актуальних ставок 1 січня щорічно з метою повного покриття витрат на забезпечення послуг.

Також затвердження двох окремих ставок маршрутних зборів для повітряного простору над Україною та в міжнародному просторі над відкритим морем дає нові можливості залучати транзитний трафік над Чорним морем.

"Мусимо привести українську нормативну базу у відповідність до прийнятого рішення. У результаті успішної техінтеграції Україна стане повноцінним учасником уніфікованого для всіх країн – членів Євроконтролю процесу розрахунків", – зауважив Ярмак.

Обробка виставлених Євроконтролем рахунків за аеронавігацію від імені України забезпечить майже 100% їх оплату авіакомпаніями.

Нагадаємо:

Раніше Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу "Міжнародних авіаліній України" до "Украероруху" щодо умов договору про аеронавігаційне обслуговування.

Економічна правда